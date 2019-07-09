رياضة | ستريكوفا تعبر إلى نصف نهائي ويمبلدون للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستريكوفا تعبر إلى نصف نهائي ويمبلدون للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكملت اللاعبة التشيكية باربورا ستريكوفا عقد اللاعبات المتأهلات إلى الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولة الأربع الكبرى، والبالغة جوائزها أكثر من 16 مليون دولار.

وجاء تأهل اللاعبة التشيكية على حساب البريطانية جوانا كونتا، المصنفة 19، إثر تغلبها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6)و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء.

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وضربت باربورا ستريكوفا موعدا في الدور قبل النهائي مع الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز، المصنفة 11، التي تغلبت بدورها على مواطنتها أليسون ريسك، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(4-6) و(6-3).

أما المباراة الثانية في الدور قبل النهائي للبطولة فستجمع اللاعبتين الرومانية سيمونا هاليب والأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفتين سابعة وثامنة على الترتيب.