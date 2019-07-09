رياضة | تقارير - بعد جريزمان.. برشلونة يحسم صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير - بعد جريزمان.. برشلونة يحسم صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت قناة "GOL TV" الإسبانية، إلى أن نيمار أصبح قريبا من التوقيع على عقود انضمامه إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن نيمار اتخذ قراره النهائي بالعودة إلى البلوجرانا من جديد، مؤكدًا أن فترته الاحترافية في صفوف الفريق الباريسي قد انتهت تمامًا.