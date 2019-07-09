رياضة | خالد جلال يقود تدريبًا تكتيكيًا لنجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يقود تدريبًا تكتيكيًا لنجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين خلال التدريبات اليوم إلى مجموعتين الأولى قادها بنفسه والثانية مع عبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب، حيث تصمنت جانبا تكتيكيا وكذلك المران على إرسال الكرات العرضية وكيفية استقبال المهاجمين لها مباشرة بالقدم أو الرأس أمام المرمى.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق دوسكا وديا غدا في ثالثة ودياته بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.