رياضة | مانشستر يونايتد ينافس أرسنال وليستر على نجم ساوثهامبتون

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يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساعيه، من أجل تدعيم صفوف الفريق، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية بريطانية، فإن مانشستر يونايتد مهتم بضم خدمات الجابوني ماريو ليمينا متوسط ميدان ساوثهامبتون الإنجليزي، وسط إهتمام من أنجية آرسنال وليستر سيتي.

الجدير بالذكر ان اللاعب يرغب بالرحيل وتم استبعاده من معسكر الفريق، وساوثهامبتون مستعد لبيعه مقابل ١٨ مليون جنيه استرليني.