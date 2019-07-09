رياضة | تدريبات مرونة ورشاقة لثلاثي حراس مرمي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات مرونة ورشاقة لثلاثي حراس مرمي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات مرونة ورشاقة لحراس الزمالك الثلاثة في التدريبات اليوم وهم: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق دوسكا وديا غدا في ثالثة ودياته بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وقاد اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات احماء للاعبين فى بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الاساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق دوسكا وديا غدا في ثالثة ودياته بمعسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.