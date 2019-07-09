رياضة | عاشور الأدهم: فضلت سيراميكا كليوباترا عن أندية الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشور الأدهم: فضلت سيراميكا كليوباترا عن أندية الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عاشور الأدهم لاعب نادي الزمالك الأسبق، والمنضم حديثا إلى نادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، مشددا على أن لم يفكر كثيرا في التوقيع لكليوباترا.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع نادي سيراميكا كليوباترا الرسمي عبر الانترنت: "استقبلت العديد من العروض في الفترة الماضية، من أندية الدوري الممتاز، ولكن اخترت سيراميكا كليوباترا بعد تفكير استمر أسبوع فقط".

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وعن سر تفضيل كليوباترا عن الدوري الممتاز قال: "اخترت أن أصعد مع سيراميكا كليوباترا واللعب على المركز الأول للصعود، بدلا من اللعب في نادي يصارع الهبوط إلى دوري القسم الثاني، وينافس من أجل البقاء".

وأشار إلى أن فريق سيراميكا كليوباترا معروف وسط أندية الدوري الممتاز، قائلا: "كنت أسمع عن النادي عندما كنت أشارك في الدوري الممتاز، هو نادي مشهور بأنه منظومة احترافية، وملتزم بكل اتفاقياته مع اللاعبين، يمتلك مدير فني على أعلى مستوى مشهود له بالكفاءة التدريبية وحسن المعاملة مع اللاعبين".

وعاد ليقول: " أود شكر طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، وكذلك معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، وهيثم شعبان مدرب الفريق، فقد قادوا المفاوضات بكل احترافية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، وأساعد في تحقيق الحلم والصعود إلى الدوري الممتاز".