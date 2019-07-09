رياضة | خالد قمر يتلقي عرضا للاحتراف في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد قمر يتلقي عرضا للاحتراف في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي خالد قمر مهاجم نادي الاتحاد السكندرى الحالى والزمالك السابق، عرضًا للاحتراف في الدورى السعودى للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد ظهوره بمستوى جيد ببطولة الدورى المصرى الممتاز والذى نجح من خلاله فى التنافس من خلالها على هداف الدورى.

ومن المقرر أن يحدد قمر وجهته خلال الأيام المقبلة، فى ظل تمسك الجهاز الفنى وإدارة زعيم الثغر بتواجده فى صفوف الفريق للموسم المقبل.