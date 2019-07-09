رياضة | بعد خطف صفقة برشلونة.. يوفنتوس يستعد للإعلان عن الصفقة الأقوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خطف صفقة برشلونة.. يوفنتوس يستعد للإعلان عن الصفقة الأقوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، عن محاولة أندريا أنييلي رئيس يوفنتوسلإغلاق صفقة انتقال ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان لصفوف السيدة العجوز هذا الصيف.

وقال بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان، أن الثنائي إيكاردي ورادجا ناينجولان باتوا خارج صفوف الفريق بالموسم الجديد نظراً لمماطلة الأول في تجديد عقده وتصريحاته زوجته.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن أنييلي رئيس نادي يوفنتوس قام برحلة مساء الأحد إلى جزيرة إيبيزا لمقابلة جابرييل جيوفريدا، وكيل الأعمال،.ويعتقد أن يكون الوسيط في المفاوضات بين يوفنتوس وإنتر ميلان بشأن إيكاردي.

الجدير بالذكر أن واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي قد قامت بتلميح جديد بعدما تابعت الحساب الرسمي لجيوفريدا في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".