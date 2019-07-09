رياضة | وكيله: مانشستر يونايتد يعلم رغبة بوجبا.. واللاعب أظهر سلوكًا إحترافيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيله: مانشستر يونايتد يعلم رغبة بوجبا.. واللاعب أظهر سلوكًا إحترافيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا، أنه يعرف مانشستر يونايتد رغبة لاعبه بشأن المستقبل، ويآمل أن يجد حلًا يرضي جميع الأطراف.

وقال رايولا عبر مداخلة هاتفية مع إذاعة "توك سبورت": "لم يرتكب بوجبا أي خطأ، وتعامله كان احترافيًا ومتسمًا بالاحترام".

وأضاف قائلاً: "إنه لأمرٌ مخزٍ أن بعض الناس يحبون انتقاد بوجبا دون أن يعلموا الحقيقة، وللأسف فإن النادي لا يتخذ أي موقف ضد هذا الأمر".