رياضة | خطوة وحيدة تفصل ريال مدريد عن طرد بيل

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني تلقى عرض إحترافي من الدوري الصيني يتمضن مضاعفة أجره، مع رغبة ريال مدريد في بيع الويلزي لتوفير أموال التعاقد مع بول بوجبا.

وأفادت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، انه يحرص بيل على البقاء في ريال مدريد، لكن إذا جاءت الصفقة الصحيحة من أجله، فإن صاحب الـ29 عام سينظر لها.

وتكمن المشكلة بالنسبة لمعظم الأندية المهتمة باللاعب، في أن بيل يحصل على راتب كبير 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في ريال مدريد معظم المهتمين ليسوا مستعدين لدفع هذا المبلغ لنوع من المال.