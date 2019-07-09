رياضة | سيرينا وليامز تتأهل لنصف نهائي ويمبلدون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرينا وليامز تتأهل لنصف نهائي ويمبلدون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأمريكية سيرينا وليامز، من التغلب على أليسون ريسكي، اليوم الثلاثاء، في ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

وتأهلت وليامز لنصف نهائي البطولة للمرة الـ 12 في مسيرتها، بعد الفوز على ريسكي بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-4 و4-6 و6-3.

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واحتاجت سيرينا التي توجت بالبطولة 8 مرات، إلى ساعتين ودقيقة لتحقيق الفوز.

وتميزت المباراة بالندية الكبيرة بين سيرينا وريسكي التي أقصت المصنفة الأولى عالميا آشلي بارتي، في الدور السابق.

وستواجه ويامز في نصف النهائي، الفائزة من مباراة البريطانية جوانا كونتا والتشيكية باربورا ستريكوفا.