رياضة | ريال مدريد يتخلص من 3 لاعبين في الساعات القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتخلص من 3 لاعبين في الساعات القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن اليوم سيكون حاسم في عمليات الخروج، حيث أن مستقبل اللاعبين بات أكثر وضوحاً.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد يأملوا ان ينهي معظم صفقات البيع مع وصول فريق زين الدين زيدان إلى كندا لبداية الموسم التحضيري، ريال مدريد سيصل إلى كندا اليوم الثلاثاء وسيترك عدّة لاعبين في أسبانيا ليكملوا انتقالهم إلى أندية أخرى.

لوكا زيدان هو أول الغير مسافرين إلى كندا، حيث أن وجهته التالية ستكون راسينج سانتاندر، الصاعد الحديث إلى الدوري الأسباني الدرجة الثانية.

كما أن زيدان لا يُمانع أستمرار لوكاس فاسكيز في الفريق الموسم القادم، لكن ريال مدريد يروا ان حان وقت رحيله. الأدارة تنتظر وصول عرض بـ40 مليون يورو، لكن أرسنال لم يقدم عرض بَعْد.

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خاميس رودريجيز هو اللاعب الأقرب للرحيل، والكولومبي لم يسافر إلى كندا بسبب مشاركته في الكوبا اميريكا. ريال مدريد حدد 42 مليون يورو كَسِعر لخاميس رودريغيز و نابولي في محادثات للتعاقد معه.

جاريث بيل سيسافر إلى كندا، بالرَغم من التقارير التي تقول أن ريال مدريد يحاولوا بيعه هذا الصيف. الويلزي يريد الأستمرار في السانتياغو بيرنابيو بأي ثمن. كايلور نافاس سيكون متواجد في كندا، بعدما تم تصعيب عملية رحيله بسبب السعر المرتفع الذي يطلبه ريال مدريد.

بعد بيع ماركوس يورينتي، ماتيو كوفاسيتش، راؤول دي توماس وثيو هيرنانديز بالأضافة إلى أعارة سيرخيو ريجيليون ومارتين أوديجارد، زيدان يريد بيع ستة لاعبين آخرين، سيبايوس، مثل فاييخو، سيغادر على سبيل الأعارة، وريال مدريد سيستمع إلى عروض من أجل ناتشو.