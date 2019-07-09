رياضة | عاجل- الإعلان عن موعد المباريات المؤجلة بالدوري.. والقمة 28 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- الإعلان عن موعد المباريات المؤجلة بالدوري.. والقمة 28 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز على ضوء تاريخ القيد الإفريقي وخروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية .

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجونة والزمالك يوم 21 يوليو فى تمام الثامنة مساءاً على ملعب الجونة.

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الزمالك والإسماعيلي يوم 24 يوليو الساعه الثامنة مساءاً على ملعب بترو سبورت

الأهلى والمقاولون العرب يوم 24 يوليو فى تمام الثامنة مساءاً على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

الأهلى والزمالك يوم 28 يوليو المقبل فى تمام الثامنة مساءاً على ملعب برج العرب بالأسكندرية.