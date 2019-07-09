رياضة | بارتوميو يفاجئ جماهير برشلونة بتصريح ناري عن صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارتوميو يفاجئ جماهير برشلونة بتصريح ناري عن صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، اليوم الثلاثاء، أن موقف النادي الكاتالوني لم يتغير بشأن مسألة عودة نيمار، رغم أن المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو، فتح الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب البرازيلي، بعدما تغيب عن أول تدريب للفريق الفرنسي في فترة الاستعداد للموسم الجديد.

كان بارتويمو صرح الجمعة الماضي حول مسألة اهتمام "البلاوجرانا" باستعادة اللاعب البرازيلي: "نعلم أن نيمار يريد الرحيل عن "بي إس جي"، وأن النادي الفرنسي لا يريد التفريط في نيمار، لذا فإن الأمر غير ممكن".

Advertisements

وخلال تقديم الحارس البرازيلي نوبرتو مورارا "نيتو" كلاعب جديد في البرسا، قال رئيس النادي الكاتالوني حول مسألة عودة نيمار: "أعود إلى ما قتله الجمعة الماضي، لم يتغير أي شيء، الأمر مازال كما هو".

ورغم ذلك، لم يستبعد بارتوميو تعاقد برشلونة مع لاعبين جدد خلال الأسابيع المقبلة، وقال في هذا الصدد: "دائماً ما نكون منفتحين على السوق حتى 31 أغسطس ".

ومازال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، على أجندة "البلاوجرانا" للموسم المقبل.