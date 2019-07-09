رياضة | وكيل بوجبا يفتح النار على مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل بوجبا يفتح النار على مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، النار على منتقدي اللاعب، بسبب رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وقال رايولا في تصريحات صحفية: "مانشستر يونايتد على علم برغبة بوجبا منذ فترة طويلة، من المؤسف أن هناك أشخاصًا يحبون الانتقاد دون امتلاك المعلومات الصحيحة".

وأضاف: "أنا آسف لأن النادي لا يتخذ أي موقف ضد ذلك، بوجبا لم يرتكب أي خطأ، لقد كان دائمًا محترفًا ومحترمًا بكل الطرق، أتمنى أن نجد حلاً يُرضي الطرفين".