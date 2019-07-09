رياضة | الكشف عن فضيحة مدوية جديدة في المنتخب المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن فضيحة مدوية جديدة في المنتخب المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج المنتخب المغربي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من دور ال 16 والتي تقام في مصر على يد منتخب بنين عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.

وكشف ( موقع جول) عن قيام 6 لاعبين من منتخب المغرب بالسهر في ملهى ليلى ليلة مباراة منتخب المغرب ضد بنين من بينهم الحارس : ياسين بونو وفيصل فجر ونبيل درار ومروان دا كوستا.

وهو الأمر الذي زاد من غضب وزير الشباب والرياضة المغربي حيث خرج وهاجم نجوم المنتخب المغربي بسبب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب الإهمال وعدم الإهتمام بالبطولة.

وقد تمت إقالة المدير الفني لأسود الأطلس هيرفي رينارد بعد الخروج الغير متوقع للمنتخب وبسبب عدم قدرته على السيطرة على الفريق حيث لا تعد تلك الواقعة الأولى.