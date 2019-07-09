رياضة | قرار جديد من برشلونة في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من برشلونة في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي برشلونة الإسباني قراراً جديداً بتأجيل المفاوضات مع نيمار لحين تقليص مبلغ الصفقة من جانب فريق باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن نادي برشلونة يأمل في أن تؤدي حرب الكلمات المتبادلة بين نيمار وباريس سان جيرمان إلى انخفاض دعم النادي الباريسي للنجم البرازيلي .

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وواصلت الصحيفة الإسبانية : على الرغم من طلب نيمار من برشلونة مساعدته بالانتقال بسرعة، النادي يلعب بدلاً من ذلك لعبة الانتظار من أجل تخفيض سعر الصفقة .

وأضافت : على حد علم الصحيفة، المواقف بين جميع الأطراف المعنية في صفقة نيمار تتقدم إلى الأمام لكن لا يزال هناك اتفاق نهائي بعيد المنال .

ووأنهت سبورت : علنًا، لن يقوم برشلونة بأي تحرك إضافي حتى يقوم باريس سان جيرمان بتخفيض سعر اللاعب .