اونلاين | يلا شوت HD| مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر nigeria vs south africa كورة ستار ماتش نيجيريا afcon qualifiers

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رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة منتخب نيجريا وجنوب إفريقيا بث مباشر يوم الأربعاء في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مشاهدة كورة لايف بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا رابط يلا شوت بلس بدون تقطيع.

موعد مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا رابط يلا شوت حصري بث مباشر:

من المقرر انطلاق مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا يوم الاربعاء الموافق 10-7-2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا كورة ستار رابط أونلاين لايف جودة عالية.

سيتم نقل مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي time sport كما سيتم نقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة bein sport max بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا يلا شوت حصري .

تشكيلة نيجيريا المتوقعة أمام جنوب إفريقيا في بطولة إفريقيا:

حراسة المرمي: دانيال أكبيي.

خط الدفاع: أولا أينا – كينيت أوميرو – وليام تروست – شيدوزي أوازيم.

خط الوسط: ويلفريد نديدي – أوجينكارو إيتيبو – أحمد موسي.

خط الهجوم: أليكس أيووبي – موسيس سيمون – أوديون إيجالو.

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تشكيلة جنوب إفريقيا أمام نيجريا في بطولة إفريقيا:

حراسة المرمي: ويليماز

خط الدفاع: هلانتي - مكوانازاي - هلاتشوايو - مكيزي

خط الوسط: فورمان - زونجو - موكوتجو

خط الهجوم: لورتش - موثيبا - تاو

طريق نيجيريا وجنوب إفريقيا حتي الوصول لربع نهائي بطولة إفريقيا:

تأهل منتخب نيجيريا من دور المجموعات برصيد 6 نقاط بعدما فاز على بورندي وغينيا وخسر من مدغشقر، فيما صعد منتخب جنوب إفريقيا برصيد ثلاثة نقاط بعدما فاز على ناميبيا ثم فاز منتخب نيجيريا على الكاميرون في دور الـ16 بينما فاز منتخب جنوب إفريقيا على مصر بهدف نظيف في نفس الدور، مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر كورة لايف بدون تقطيع يوم الاربعاء في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية الساعة التاسعة مساءا يوم الأربعاء الموافق 10-7-2019.

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