شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع اللياقة البدنية في معسكر قبرص بـ"الأساتيك المطّاطية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اليونانى أنطونيو مدرب الأحمال بالجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريبات إحماء للاعبين بأسلوب جديد فى بداية المران الجماعى المقام حاليًا فى معسكر الإعداد بقبرص.

وانتهج مدرب الأحمال أسلوبًا جديدًا عن طريق الاساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وزيادة معدل الجهد والقوة البدنية.

وقاد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى تدريبات مرونة ورشاقة لحراس الزمالك الثلاثة فى تدريبات اليوم وهم: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

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وخاض الزمالك مباراتين وديتين خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا فى قبرص، الأولى كانت يوم الجمعة الماضى أمام إيل ليماسول وخسرها الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وستكون ثم التعادل فى الوديات أمام فاماغوستا بنتيجة 3/3، ومن المقرر أن يخوض الزمالك الودية الثالثة أمام دوسكا غدًا الأربعاء، ثم مباراة رابعة يوم 12 يوليو الجارى، قبل العودة إلى القاهرة، وبعدها يكون الجهاز الفنى قد استقر بشكل نهائى على تشكيل الفريق.

ويستعد الزمالك من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

يأتى معسكر الزمالك فى قبرص ضمن التجارب الودية التى يخوضها الفريق الأبيض استعدادًا لاستئناف الدورى عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.