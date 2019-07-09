شكرا لقرائتكم خبر عن طرح استمارات «اختبارات الناشئين» على بوابات الأهلي.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النادى الأهلى بيع الاستمارات الخاصة باختبارات قطاع الناشئين بالنادى غدًا الأربعاء على بوابات الأهلى بمقر الجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد وعلى مدار ثلاثة أيام من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وسيتم طرح الاستمارات أمام بوابات فرع مدينة نصر أثناء عملية الاختبار وتبلغ قيمة الاستمارة 50 جنيهًا على أن تبدأ الاختبارات فى الساعة 8.30 صباحًا.

وكان فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادى قد أعلن مواعيد اختبارات قطاع الناشين للموسم الكروى الجديد 2019-2020 على ملاعب النادى الأهلى بمدينة نصر وذلك طبقًا للمواعيد والمراحل السنية التالية :

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الجارى مواليد 2006-2007 على أن تكون أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجارى مواليد 2008-2009-2010 وأيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجارى موعدًا لمواليد 2003-2004-2005 على أن يكون يوما الأربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجارى موعدًا لمواليد 2002.