شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى 48 ساعة لتقام 28 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقديم موعد مباراة الأهلى والزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد. كما تقرر تعديل مباريات الدوري المؤجلة وتقديمها 24 ساعة أيضًا وجاءت كالتالي: الجونة - الزمالك 21 يوليو الزمالك – الإسماعيلي 24 يوليو Advertisements المقاولون – الأهلي 24 يوليو الأهلى – الزمالك 28 يوليو. كان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تقدم باستقالة رسمية جماعية برئاسة هانى أبو ريدة ومعه أحمد شوبير نائب وعضوية كل من كرم كردي ومجدي عبد الغني و خالد لطيف و سيف زاهر وحازم إمام ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعى وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بدلاً من 16 فريق.

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