شكرا لقرائتكم خبر عن عروض أوروبية وخليجية تقرب محمود علاء من الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود علاء، مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، عروضًا مغرية من بعض الأندية الأوروبية وكذلك الخليجية، للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، عن أن محمود علاء أصبح على مقربة من الرحيل عن صفوف الزمالك، فى الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة بعدما تلقى عروضًا من أندية أوروبية وخليجية -رافضًا الافصاح عن أسمائهم- بعدما تألق بشكل لافت للأنظار خلال المشاركة مع المنتخب الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا 2019.

وكان محمود علاء تلقى عرضًا شفهيًا من نادى الهلال السعودي، إلا أن المفاوضات توقفت بين الطرفين خاصة بعدما تلقى اللاعب عروضًا أخرى تفوق عرض النادى السعودى من الناحية المادية.

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يذكر أن محمود علاء تصدر قائمة هدافى الزمالك هذا الموسم، بعدما شارك فى 47 مباراة مع الأبيض بواقع 25 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، أحرز علاء 17 هدفًا مع الزمالك بواقع 14 هدفًا فى الدورى وهدفين فى الكونفدرالية وهدف فى كأس مصر، من بينهم 11 هدفًا من ركلات جزاء.