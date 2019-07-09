شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت: يجب تطبيق كوتة للمرأة فى الروابط الرياضية والمكاتب التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع، عن أن المرأة يجب أن يكون لها دور فى الحياة والروابط الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وطالب شلتوت فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات بوجود كوتة للمرأة فى المكاتب التنفيذية بأن يتم تخصيص مقعد للمرأة فى الدورات المقبلة .

جاء ذلك خلال الملتقى العاشر الإعلاميات الرياضيات العربيات الذى يقام تحت شعار "الاتجاهات الحديثة فى الصحافة الرياضية.. ومهارات تغطية البطولات الكبرى" والذى ينظمه الاتحاد العربى للصحافة الرياضية بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، وذلك على مدار يومين، بمقر نقابة الصحفيين.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، محمد جميل، رئيس الاتحاد العربى للصحافة الرياضية، حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وكوكبة من أساتذة الإعلام والنقاد الرياضيين والصحفيين والإعلاميين من مصر والوطن.