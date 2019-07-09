الأهلى يفاوض ريم موسى المحترفة بالبرتغال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات مع ريم موسى لاعبة كرة السلة والمحترفة فى الدورى البرتغالى لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.
وكانت ريم موسى لاعبة فى صفوف الأهلى إلا أنها سافرت للعب بالدورى البرتغالى.
وجاءت المفاوضات مع اللاعبة بعد أن نجح مسئولو النادى الأهلى فى التعاقد مع اللاعبة الأمريكية شاكيلا نان ومن قبلها رضوى محمد لاعبة فريق الغابة السابقة.
ولعبت شاكيلا فى الدورى الألمانى وحققت بطولة الكأس كنا لعبت بالدورى اللبنانى وحققت لقب الدورى الموسم المنقضى كما حققت اللاعبة فى الدورى اللبنانى جائزة أفضل لاعبة وأفضل محترفة وأفضل مسجلة ريباوند الموسم الماضى حيث سجلت أعلى ريباوند موسم 2019.
يذكر أن فريق سلة سيدات الأهلى توج ببطولة دورى المرتبط وكذلك دورى السوبر موسم 2018/2019
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