شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للمقاصة يطلب أجهزة قياسات بدنية بنص مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجهاز الفنى لفريق مصر للمقاصة استحضار أجهزة قياسات بدنية للفريق الفيومى تقدر قيمتها بنصف مليون جنيه.

وجاء طلب الجهاز الفنى للفريق الفيومى لهذه الأجهزة من أجل رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبى الفريق بعد تحديد معدلات الجرى والمعدلات البدنية لكل لاعب، فى إطار حرص الجهاز الفنى على تطوير أداء اللاعبين.

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وبدأ فريق مصر المقاصة فترة الإعداد للموسم الجديد أمس الاثنين على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، حيث أجرى اللاعبون قياسات بدنية لوضع برنامج تأهيلى خاص لكل لاعب للوصول لأعلى فورمة بدنية فى إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن فترة الإعداد الأولى تقام على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى لمدة أسبوعين قبل دخول معسكر مغلق نهاية يوليو الجارى، لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى.

ومن المقرر أن يبدأ مصر المقاصة أولى مبارياته الرسمية، يوم 1 سبتمبر المقبل، بمواجهة الزمالك فى دور الثمانية ببطولة كاس مصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الدورى الجديد.