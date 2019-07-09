شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور الأدهم: فضلت سيراميكا كليوباترا عن أندية الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عاشور الأدهم، لاعب المصرى والزمالك الأسبق، والمنضم حديثًا إلى نادى سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، مشددًا على أنه لم يفكر كثيرًا فى التوقيع لكليوباترا.

وقال اللاعب فى تصريحات صحفية: "استقبلت العديد من العروض فى الفترة الماضية، من أندية الدورى الممتاز، ولكن اخترت سيراميكا كليوباترا بعد تفكير استمر أسبوعًا فقط".

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وعن سر تفضيل كليوباترا عن الدورى الممتاز قال: "اخترت أن أصعد مع سيراميكا كليوباترا واللعب على المركز الأول للصعود، بدلاً من اللعب فى نادى يصارع الهبوط إلى دورى القسم الثاني، وينافس من أجل البقاء".

وأشار إلى أن فريق سيراميكا كليوباترا معروف وسط أندية الدورى الممتاز، قائلاً: "كنت أسمع عن النادى عندما كنت أشارك فى الدورى الممتاز، هو نادى مشهور بأنه منظومة احترافية، وملتزم بكل اتفاقياته مع اللاعبين، يمتلك مدير فنى على أعلى مستوى مشهود له بالكفاءة التدريبية وحسن المعاملة مع اللاعبين".

وعاد ليقول: " أود شكر طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا، وكذلك معتز البطاوى المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، وهيثم شعبان مدرب الفريق، فقد قادوا المفاوضات بكل احترافية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، وأساعد فى تحقيق الحلم والصعود إلى الدورى الممتاز".