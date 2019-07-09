شكرا لقرائتكم خبر عن أيدو موسيس يسجل الظهور الأول مع المقاصة فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسجل النيجيرى أيدو موسيس، الوافد الجديد إلى فريق مصر المقاصة، الظهور الأول فى تدريبات الفريق الفيومى اليوم، وذلك بعد أن وقع مهاجم حرس الحدود السابق على عقود انتقاله إلى مصر المقاصة أمس الإثنين.

وقرر المدير الفنى لمصر المقاصة بداية تدريبات فترة الإعداد للموسم الجديد أمس الإثنين على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، ويجرى اللاعبون قياسات بدنية لوضع برنامج تأهيلى خاص لكل لاعب للوصول لأعلى فورمة بدنية فى إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن فترة الإعداد الأولى تقام على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى لمدة أسبوعين قبل دخول معسكر مغلق نهاية يوليو الجارى، لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى .

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من المقرر أن يبدأ مصر المقاصة أولى مبارياته الرسمية، يوم 1 سبتمبر المقبل، بمواجهة الزمالك فى دور الثمانية ببطولة كاس مصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الدورى الجديد .