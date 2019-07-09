شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يرحب بالمدير الفنى الجديد للجونة على "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسام غالى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة، على الترحيب بالمدير الفنى الجديد للفريق.

ونشر غالى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" من جلسة توقيع العقود مع نيبوشا ميلوسيفيتش، وعلق عليها: "مرحباً بالكابتن نيبوشا فى نادى الجونة"

علن نادى الجونة تعاقده مع المدير الفنى الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش صباح اليوم، الثلاثاء، ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020.

ووقع ميلوسيفيتش على عقود تدريب الجونة صباح اليوم، الثلاثاء، فى حضور كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذى لشركة المسئولة عن إدارة نادى الجونة، وحسام غالي، مدير الكرة.

كما تعاقد نادى الجونة مع الصربى ڤلادان پيروسيڤيتش، مساعدًا لنيبوشا ميلوسيفيتش ضمن الجهاز الفنى الجديد.

ويحتل نادى الجونة المركز الخامس عشر بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة كانت كافية للإبقاء على الفريق الساحلى فى دورى الأضواء والشهرة.

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حسام غالي