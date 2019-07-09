شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور ومعلول الأفضل فى تحدي اليوم بمران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك"، فيديو من مران الفريق الأحمر المقام فى معسكر القلعة الحمراء بإسبانيا. وخاض لاعبو القلعة الحمراء تحديًا جديدًا خلال المران بالكرة حيث تفوق الثنائى على معلول ظهير أيسر الأهلى وحسام عاشور قائد الفريق. وكان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى قد قرر تخفيف الحمل البدنى للاعبين استعدادًا لخوض الودية الثانية بمعسكر الإعداد والمقرر لها يوم 11 يوليو الجاري، وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق. Advertisements

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