أسامواه جيان يلمح باعتزاله اللعب دولياً مع غانا

ألمح أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا، إلى اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده عقب خروجه من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية أمام منتخب تونس بركلات الترجيح.

وقال جيان في تصريحات عقب خروج غانا من البطولة: "لم أحسم قرار اعتزال اللعب دولياً حتى الآن، ولكن ربما تكون بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة لي".

وأعرب جيان عن اندهاشه بقرار حكم المباراة بإلغاء هدف

قائد منتخب غانا قائلاً: "لا أعلم ما هو قرار الحكم ولماذا ألغى الهدف، حاولنا أن نرى الفيديوهات ولا نعلم ما الذي حدث".

يذكر أن حكم مباراة غانا وتونس في كأس الأمم الأفريقية قام بإلغاء هدفا لأندريه أيو لاعب المنتخب الغاني فى الشوط الأول من اللقاء.