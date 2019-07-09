وصول البرتغالي سيرجيو لبدء مهمته مع التعاون السعودي

وصل البرتغالي باولو سيرجيو المدير الفني الجديد لفريق التعاون وطاقمه المساعد، اليوم الثلاثاء إلى القصيم، ليبدأ مهمته رسميا مع فريق التعاون. ويخلف سيرجيو، مواطنه بيدرو إيمانويل الذي قاد الفريق للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي القصيمي. كما وصل البرازيلي نيلدو بترولينا اليوم أيضا إلى القصيم للانضمام لتدريبات الفريق. وكانت إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم قد أعلنت نهاية مايو الماضي التوقيع رسميا مع المدرب البرتغالي، الذي قطع وعدا على نفسه عبر بث نشره الحساب الرسمي للنادي على تويتر، أن يبذل قصارى جهده مع الإدارة للحفاظ على تفوق التعاون الذي حققه الموسم الماضي.

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