تطبيق تقنية الفيديو في ربع نهائي كأس الأمم

يبدأ استخدام نظام حكم الفيديو المساعد "تقنية الفيديو" اعتبارا من دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، مما يزيد من احتمالات حدوث مواقف مثيرة في بطولة تمتلئ في المعتاد بالجدل التحكيمي لكنها كانت هادئة هذا العام.

وكان مخططا في البداية استخدام حكم الفيديو المساعد في الدور قبل النهائي لكن سيبدأ العمل به الآن اعتبارا من دور الثمانية.

وفي انتصار لسمعة الحكام الأفارقة المحطمة، كان حجم حالات الجدل التحكيمي في مصر هذا العام عدة قرارات تسلل بفارق بسيط.

ولا تستخدم تقنية الفيديو بكثرة في القارة لكنها أسفرت عن مواقف لطخت سمعة اللعبة وكانت جزءا من أزمة أدت لاستحواذ الاتحاد الدولي (الفيفا) على إدارة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من الشهر المقبل.

ولم تستكمل مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في مايو/ أيار الماضي بين الوداد والترجي، بسبب نزاع نتج عن غياب حكم الفيديو المساعد عندما كان من المقرر استخدامه.

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وحين ألغى الحكم هدفا سجله الوداد المغربي، احتج لاعبوه بسبب عدم استشارة حكم الفيديو المساعد.

وتم إيقاف حكم مباراة الذهاب 6 أشهر بعدما اتخذ قرارات مثيرة للجدل عقب استشارة حكم الفيديو المساعد، لكن القرار اعتبر رد فعل متسرع من الاتحاد الأفريقي وتم رفع الإيقاف عن الحكم المصري جهاد جريشة لاحقا.

وقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي إن عدم استخدام حكم الفيديو المساعد في الأدوار الأولى من البطولة كان "إجراء احترازيا".

وأبلغ الصحفيين قبل البطولة "هذه الدول التي تستخدم حكم الفيديو المساعد لم تندفع نحوه من البداية. إنها تكنولوجيا لا يستخدمها الكثير من الناس على الإطلاق".