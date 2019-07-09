جيان يلمح لاعتزال اللعب الدولي

ألمح أسامواه جيان، مهاجم منتخب غانا لكرة القدم، إلى اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج الفريق من دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا، أمام تونس بالخسارة 5 ـ 4 بركلات الترجيح، عقب التعادل 1 ـ 1.
وقال جيان في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "لم أحسم قرار اعتزال اللعب الدولي حتى الآن، وربما تكون بطولة أمم أفريقيا الحالية هي الأخيرة لي."
وأبدي جيان اندهاشه من قرار حكم المباراة بإلغاء هدف لمنتخب غانا، قائلا: "لا أعلم ما هو قرار الحكم ولماذا ألغى الهدف، حاولنا أن نرى الإعادة ولا نعلم ما الذي حدث".
وكان المنتخب الغاني ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بالخسارة من منتخب تونس بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 وشهد اللقاء إلغاء هدف لأندريه أيو في الشوط الأول.
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