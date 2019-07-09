شكرا لقرائتكم خبر عن «كمارا» يغادر «القادسية».. وانقسام حول عقده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

ناقشت إدارة نادي القادسية في اجتماعها الأول بعد اعتمادها من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، موضوع العروض المقدمة للاعب هارون كمارا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والذي أصبح محط أنظار العديد من الأندية خلال الفترة الماضية.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس النادي مساعد الزامل ونائبه ناصر الدغيثر بحضور أعضاء مجلس الإدارة مناقشة أهم الملفات المتعلقة بالنادي في مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم وباقي الألعاب المختلفة. وكشفت مصادر لـ«الخليج 365» ان ملف اللاعب كمارا أخذ النصيب الأكبر من الإجتماع، خصوصاً في ظل العروض المقدمة للاعب، فيما أيد عدد من الأعضاء بيع عقد اللاعب والاستفادة من مبلغ انتقاله، بينما يرى الجانب الآخر إعارة اللاعب لمدة موسم واحد ومن ثم عودته لفريق القادسية.

ويتوقع أن يتم الإعلان عن رحيل اللاعب كمارا عن القادسية خلال الساعات القليلة القادمة، خصوصاً وأن اللاعب يتواجد خارج المنطقة الشرقية بعد غيابه عن التدريبات لمدة ثلاث أيام.