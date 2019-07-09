شكرا لقرائتكم أحمد حسن : أجيري لم يلتفت لانتقادات اختيار قائمة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال قائد منتخب مصر السابق، أحمد حسن، أن عيب المكسيكى خافيير أجيري وجهازه المعاون عدم التدخل فى اختيار قائمة المنتخب المشاركة في بطولة امم افريقيا المقامة حالياً في مصر.

وأضاف حسن في تصريحات إذاعية، أن أجيري لم يلتفت إلى انتقادات الجميع جماهير ولاعبين سابقين ومحللين بعدما بدت الاختيارات منقوصة وكان يجب التدخل الفوري في هذه الاختيارات.

Advertisements

وأكد العميد على فقدان منتخب مصر لقائد فى الملعب مثل أحمد فتحى لاعب الأهلي الذي يملك شخصية قوية و روح قتالية عالية، مضيفا بعد تلقينا الهدف من جنوب افريقيا اللاعبين استسلموا نهائيًا رغم أن الوقت المتبقي كان من الممكن تحقيق هدف والعودة الي المباراة في حال وجود لاعب يمتلك روح قتالية يستطيع أن يبث الروح داخل نفوس اللاعبين ولكن هذا لم يحدث

وحث الجميع على دعم المدير الفني المصري لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة كما كان يحدث سابقا ، مع محمود الجوهري، ومن بعده حسن شحاته معربا عن تخوفه من من تولي مدرب وطني قائلاً: أخشى من عدم الالتفاف حوله خاصة في ظل وجود نقاد السوشيال ميديا، التي اصبحت المحرك الاساسي للجماهير على حسب الانتماءات، هذا ما اخشاه على تعين مدرب مصري في المرحلة المقبلة.

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.