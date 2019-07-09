شكرا لقرائتكم كيف استقبل حسام غالى المدير الفنى الجديد للجونة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب حسام غالى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة، بالمدير الفنى الجديد للفريق على طريقته الخاصة.

وحرص غالى على نشر صورة عبر إنستجرام من توقيع العقود مع نيبوشا ميلوسيفيتش، وكتب عليها : مرحباً بالكابتن نيبوشا فى نادى الجونة.

وتولى الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش صباح اليوم الثلاثاء، القيادة الفنية للجونة للموسم الجديد 2019-2020.

Advertisements

وتم توقيع عقود تدريب صباح اليوم، الثلاثاء، فى حضور كل من نادر شوقى، الرئيس التنفيذى لشركة Eleven11 المسئولة عن إدارة نادى الجونة، وحسام غالى، مدير الكرة.

وتعاقد الجونة مع الصربى ڤلادان پيروسيڤيتش، مساعدًا لنيبوشا ميلوسيفيتش ضمن الجهاز الفنى الجديد.

ويحتل الجونة المركز 15 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة كانت كافية للإبقاء على الفريق الساحلى فى دورى الأضواء والشهرة.