شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تأجيل الأسبوع بالكامل حال تعذر إقامة أى مباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة فى الموسم الجديد 2019/ 2020 تأجيل مباريات الأسبوع بالكامل لموعد يحدد فيما بعد حال تأجيل أى مباراة لأى فريق بسبب طارئة لأسباب أمنية أو ظروف قهرية . وانتهت مباريات 14 فريق فى الدوري الحالي فى شهر مايو ويونيو الماضيين ، فيما يتبقى مباريات لـ5 فرق تنتهى فى يوليو و أغسطس المقبل ، وهم الأهلى و الزمالك و الإسماعيلي و الجونة و المقاولون ، بسبب تأجيل مباريات كل فريق فقط وهو ما سيتم تعديله فى الدوري الجديد بتأجيل مباريات الأسبوع بالكامل فى حالة عدم خوض أي فريق لمباراته المحدد موعدها و ذلك إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص. و المباريات المتبقية فى الدوري هي : الزمالك و الجونة 23 يوليو Advertisements الزمالك و الإسماعيلي 26 يوليو الأهلي و المقاولون 26 يوليو الأهلى و الزمالك 30 يوليو. ووضع اتحاد الكرة جدول الدوري للموسم المقبل بالتنسيق مع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق من أجل وضع نظام للبطولة سواء موعد انطلاقه ونهايته إلى جانب تحديد مواعيد ثابتة للدورى المصرى حتى لا تتكرر أزمة الموسم الجارى بكثرة التأجيلات وعدم تحديد موعد محدد لنهاية البطولة.

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