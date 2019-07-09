شكرا لقرائتكم "إيران" تعرقل انتقال إسلام عيسى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم لضم إسلام عيسى نجم المصرى البورسعيدى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، وعرض الأهلى 15 مليون جنيه وإعارة الثلاثى أحمد الشيخ وأحمد علاء وباسم على لنادى المصرى البورسعيدى، إلا أن إدارة الفريق الساحلى طلبت الحصول على 30 مليون جنيه بجانب إعارة 3 لاعبين، ولكن يتم استعارة أحمد الشيخ لمدة موسمين وليس موسما واحدا.

وينافس بيراميدز الأهلى بقوة على ضم إسلام عيسى بعد عرضه الحصول على خدمات اللاعب مقابل 2 مليون دولار، وكان محمد الخولى، نائب رئيس المصرى البورسعيدى، أعلن أن ناديه تلقى عرضين محليين وآخر أوروبى لضم لاعبهم إسلام عيسى خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعرقل أحمد الشيخ الصفقة حتى هذه اللحظة لرفضه الانتقال للمصرى، خاصة بعد تلقيه عرضاً مغرياً للغاية من الدورى الإيرانى، مطالباً إدارة الأهلى بالسماح له بخوض التجربة الخارجية فى الموسم الجديد.