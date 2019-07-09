شكرا لقرائتكم المقاصة يتعاقد مع مخطط أحمال مارسيليا الفرنسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادي المقاصة في التعاقد مع الفرنسي تاو مخطط أحمال مارسيليا ومونبلييه الفرنسيين السابق، لتولى مهمة مخطط أحمال الفريق الفيومي في الجهاز الفني الحالي بقيادة أحمد حسام ميدو.

ويعاون تاو في مهمة مخطط أحمال المقاصة مساعده جريكو الذي تم استقدامهما في مهمتهما الجديدة بالدوري المصري.

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جدير بالذكر أن تاو كان يتولى مهمة مخطط الأحمال لمارسيليا الفرنسي خلال احتراف أحمد حسام ميدو في صفوفه، حيث يرتبط بعلاقة صداقة حتى الآن وهو ما دفع مخطط الأحمال الفرنسي للموافقة على خطوة العمل في الدوري المصري.

كان المقاصة قد تعاقد مع ثنائي أجنبي خلال الفترة الماضية، وهما الأوغندي خالد أوتشو والذي شارك رفقة منتخب بلاده في أمم إفريقيا الحالية، قبل توديع الأوناش للبطولة، ثم ايدو موسيس مهاجم حرس الحدود.