شكرا لقرائتكم مفاوضات الإسماعيلى مستمرة لضم صانع ألعاب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مسؤولو الإسماعيلي مفاوضاتهم مع محمد إبراهيم صانع العاب الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الدراويش بداية من الموسم المقبل.

ويسعى الدروايش لضم اللاعب في يناير الماضي إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح بسبب رغبة الزمالك في تمديد عقد اللاعب قبل اعارته للدراويش.

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وينتهى عقد ابراهيم الرسمي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وكان اللاعب سبق وتلقى عروض محلية ولكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.

وتعثرت مفاوضات الإسماعيلى مع أحمد كابوريا صانع ألعاب الزمالك المنتهى إعارته لطلائع الجيش، بعد المفاوضات التى شهدتها الفترة الأخيرة من جانب جهاز الدراويش مع لاعب الفريق الأبيض.

وشمل عرض مسئولو الإسماعيلى على كابوريا تقاضى مليون جنيه فى الموسم الأول مع الدراويش وهو ما رفضه اللاعب خاصة لتلقيه عروضا من أندية أخرى بمقابل مالى أفضل من عرض الدراويش.