شكرا لقرائتكم محمود فتح الله فى لبنان للانضمام لناديه الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد محمود فتح الله، مدافع النجوم والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، فى لبنان بالوقت الحالى، لحسم مصيره مع ناديه الجديد المنتظر الانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ووصل فتح الله إلى لبنان منذ ساعات، لحسم مفاوضاته الدائرة مع بعض الأندية هناك، خلال الأيام القليلة الماضية، والاستقرار على ناديه الجديد.

وأصبح محمود فتح الله، لاعب حر عقب انتهاء عقده مع نادي النجوم بنهاية الموسم الحالى، وشهدت الأيام الماضية، تلقيه عدة عروض من أندية بالدوري المصري الممتاز والدوري اللبناني.

وفضل محمود فتح الله العودة للدوري اللبناني مرة أخرى، بالموسم الجديد، بعدما سبق وخاض تجربة احترافية هناك ضمن صفوف فريق النجمة.