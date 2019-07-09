شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يشترط تخفيض الشرط الجزائى لضم هجام الرجاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو، نادي الإنتاج الحربي، فاكسا رسميا لنظيره الرجاء المطروحي، للحصول علي خدمات المهاجم محمود عبد العاطي الشهير بـ"الهجام".

وطلب مسئولو الإنتاج الحربى، من مجلس إدارة الرجاء، تخفيض قيمه الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب مع ناديه والذي كان سببا في فشل صفقه انتقاله لناديى سموحه والمصري بعد توقيع اللاعب للناديين، فى الأيام الماضية.

ويتضمن عقد محمود عبد العاطى مع نادي الرجاء، وجود شرطا جزائيا قيمته 900 ألف جنيه، يسددها أى نادي نظير الحصول على خدماته، وطلب نادي سموحة، تخفيض الشرط الجزائى ليصبح 500 ألف جنيه، لكن الصفقة تجمدت فى الأيام الماضية.