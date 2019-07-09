شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بنشر جدول مباريات الدورى المصرى 2019/2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينفرد موقع "الخليج 365" بنشر جدول مواعيد مباريات بطولة الدورى المصرى لموسم 2019/2020، المقرر انطلاقه 19 سبتمبر المقبل.
وكانت لجنة المسابقات أعلنت استمرار الموسم الحالى حتى 18 سبتمبر المقبل، الذى سيشهد مباراة السوبر المصرى، على أن يكون نهائى كأس مصر يوم 9 سبتمبر المقبل.
وتبقى فى هذا الدورى 4 مباريات تستكمل بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر، والتى ودعها المنتخب المصرى من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا.
المباريات المتبقية هى الزمالك والجونة 23 يوليو، الأهلى والمقاولون 26 يوليو، الزمالك والإسماعيلى 26 يوليو، الأهلى والزمالك 30 يوليو.
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