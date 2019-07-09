شكرا لقرائتكم حليمو مطلوب فى سموحة والمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمود حليمو لاعب وسط فريق النجوم، عدة عروض من أندية بالدوري الممتاز، للحصول على خدماته بعد هبوط فريقه لدورى القسم الثانى.

ودخل ناديي سموحة ومصر المقاصه في مفاوضات مع مسئولي النجوم لضم حليمو، وطلب مجلس إدارة النادي برئاسة محمد الطويلة، مهله للتفكير في العرضين خصوصا.

ويسعى نادي النجوم لتحقيق أكبر استفادة مادية من رحيل حليمو بعدما تلقى تأكيدات من بعض وكلاء اللاعبين بإحضار عروض احتراف خارجية للاعب بمبالغ مالية كبيرة.