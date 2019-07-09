شكرا لقرائتكم خالد جلال يحرص على تثبيت التشكيل الأساسى للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المدير الفني للزمالك، خالد جلال علي ثبات التشكيل الأساسى الذى سيخوض به المباريات المتبقية من الدورى بالموسم الحالي.

ولعب الزمالك مباراتين وديتين خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في قبرص، الأولى أمام إيل ليماسول وخسرها الأبيض بنتيجة 4/3 ، ثم تعادل الزمالك ضد فاماغوستا بنتيجة 3/3، ومن المقرر أن يخوض الزمالك الودية الثالثة أمام دوسكا غدًا الأربعاء، ثم مباراة رابعة يوم 12 يوليو الجاري، قبل العودة إلى القاهرة، وبعدها يكون الجهاز الفنى قد استقر بشكل نهائي على تشكيل الفريق.

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ويسعى الزمالك إلى ثبات التشكيل والاستعداد الجيد من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

ويعتبر معسكر الزمالك فى قبرص ضمن التجارب الودية التى يخوضها الفريق الأبيض استعدادًا لاستئناف الدورى عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.