الظهور الأول للنيجيرى موسيس فى مران المقاصة اليوم...

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جدة - عمرو شويل يظهر النيجيرى أيدو موسيس الوافد الجديد للمرة الأولى مع فريقه الجديد مصر المقاصة، فى تدريبات الفريق الفيومى اليوم، وذلك بعد أن وقع مهاجم حرس الحدود السابق على عقود انتقاله إلى مصر المقاصة أمس الاثنين.
وبدأ مصر المقاصة فترة الإعداد للموسم الجديد أمس الاثنين على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، ويجرى اللاعبون قياسات بدنية لوضع برنامج تأهيلى خاص لكل لاعب للوصول لأعلى فورمة بدنية فى إطار خطة الإعداد للمرحلة المقبلة.
وتقام فترة الإعداد الأولى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى لمدة أسبوعين قبل دخول معسكر مغلق نهاية يوليو الجارى، لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى.
وسيبدأ مصر المقاصة أولى مبارياته الرسمية، يوم 1 سبتمبر المقبل، بمواجهة الزمالك فى دور الثمانية ببطولة كاس مصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الدورى الجديد.
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