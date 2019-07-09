شكرا لقرائتكم زولا: تشيلسي انفصل عن ساري "مبكراً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر جيان فرانكو زولا مهاجم تشيلسي السابق أن النادي اللندني انفصل بشكل مبكر جدا عن ماوريسيو ساري وأكد أنه كان سيستفيد إذا حصل المدرب الإيطالي على المزيد من الوقت.

وانتقل ساري إلى يوفنتوس بعد موسم واحد في ستامفورد بريدج حيث قاد النادي لإحراز لقب الدوري الأوروبي واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقرر تشيلسي تعيين فرانك لامبارد الهداف التاريخي للنادي ولاعب الوسط السابق لمنتخب إنجلترا.

وقال زولا، الذي كان يعمل كمساعد لساري، لإذاعة "توك سبورت" البريطانية: أعتقد أن أفضل ما يقدمه ماوريسيو لا يكون في عامه الأول بل يظهر بشكل أكبر بدءا من العام الثاني. انظروا إلى طريقة عمله، هو يحتاج إلى بعض الوقت لتنفيذ ما يطلبه وهو يطلب الكثير أيضا من اللاعبين. لكن بعد أن يعتاد اللاعبون على ذلك يتحسن ويتحسن الفريق ويصبح العمل أكثر تأثيرا. إنه أمر مؤسف لأني أعتقد أنه كان من الجيد للنادي إذا استمر ماوريتسيو وكان ذلك سيكون جيدا أيضا لساري.

Advertisements

وترك زولا تشيلسي بعد رحيل ساري في ظل تعيين جودي موريس وكريس جونز لمساعدة لامبارد بعدما سبق لهما العمل معه في ديربي كاونتي.وقال: بكل وضوح هذا مؤلم لأنك تكون في منصب تتمناه ويعني الكثير لك. لكن يجب التحلي بالاحترافية وأعتقد أن تشيلسي يتطلع إلى الأمام وكان له اختيارات مختلفة وأنا أحترم ذلك ولا توجد مشكلة في هذا الأمر.

وأكد المهاجم الإيطالي السابق أنه سيبحث عن وظيفة أخرى في كرة القدم الإنجليزية وأبدى امتنانه لتشيلسي وساري بعدما اكتسب "خبرة رائعة للتعلم".

وقبل العمل كمساعد مدرب في تشيلسي تولى زولا قيادة وست هام يونايتد وواتفورد وكالياري الإيطالي. والتحق ببرمنغهام في ديسمبر 2016 لكنه رحل بعد أربعة أشهر بسبب النتائج المتواضعة.