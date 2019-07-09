شكرا لقرائتكم ليفربول يفقد شاكيري مع بداية الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ألمح يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى إمكانية غياب المهاجم السويسري شيردان شاكيري عن صفوف الفريق في بداية الموسم الجديد، بسبب إصابته في ربلة الساق (عضلة السمانة) التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.
وتعرض شاكيري (27 عاما) للإصابة خلال مباراة المنتخب السويسري أمام نظيره الإنجليزي في دوري أمم أوروبا، ولا شك في أنه يخوض سباقا مع الزمن من أجل العودة، حيث لا يتبقى سوى أربعة أسابيع على بداية منافسات الموسم الجديد.
وقال كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول على الإنترنت: شاكيري لا يزال يعاني من إصابته خلال المشاركة مع منتخب بلاده، وسيحتاج إلى فترة قبل العودة من جديد... هو يعاني من تمزق في ربلة الساق، لذلك سيغيب لفترة.
ويستهل ليفربول، المتوج بدوري أبطال أوروبا، مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نورويتش سيتي في التاسع من أغسطس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يفقد شاكيري مع بداية الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.