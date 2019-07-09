شكرا لقرائتكم ليفربول يفقد شاكيري مع بداية الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألمح يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى إمكانية غياب المهاجم السويسري شيردان شاكيري عن صفوف الفريق في بداية الموسم الجديد، بسبب إصابته في ربلة الساق (عضلة السمانة) التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وتعرض شاكيري (27 عاما) للإصابة خلال مباراة المنتخب السويسري أمام نظيره الإنجليزي في دوري أمم أوروبا، ولا شك في أنه يخوض سباقا مع الزمن من أجل العودة، حيث لا يتبقى سوى أربعة أسابيع على بداية منافسات الموسم الجديد.

وقال كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول على الإنترنت: شاكيري لا يزال يعاني من إصابته خلال المشاركة مع منتخب بلاده، وسيحتاج إلى فترة قبل العودة من جديد... هو يعاني من تمزق في ربلة الساق، لذلك سيغيب لفترة.

ويستهل ليفربول، المتوج بدوري أبطال أوروبا، مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نورويتش سيتي في التاسع من أغسطس المقبل.