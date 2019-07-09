حرب ’’الراقصة والأفوكاتو‘‘ تشتعل.. مرتضى منصور يهاجم سما المصري.. والأخيرة ترد

كتب: ضياء السقا

أشتعلت حرب التصريحات المتبادلة بين الراقصة الاستعراضية سما المصري، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في أعقاب خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشن مرتضى هجوما حادا على سما، بسبب حضورها مباريات المنتخب الوطني، بملابس مثيرة.

وعبر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن غضبه الكبير بعد خسارة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية وخروجه على يد منتخب جنوب أفريقيا في الدور 16.

ونشر منصور فيديو، على صفحته الشخصية بالفيس بوك، وتحدث فيه عن الثغارات التي واجهت منتخب الفراعنة، وهاجم المدرب الذي لم يكن له أي رؤية على الإطلاق على حسب قوله.

وقام منصور بمهاجمة سما المصري التي كانت متواجدة في استاد القاهرة، وقال دون أن يذكر اسمها: (ازاي مصر تكسب وعيلة زي دي في المدرجات مطلعة لسانها تلحس، ازاي دي أصلًا دخلت، وحاطة البتاع، مين دخل النجسة دي، أنا حبستك قبل كده، ولغيت قناتك وشطبتك من النقابة".

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وتابع: (ايه القذراة دي مين النجسة دي اللي دخلت الاستاد، وحتشوفي المرة دي اللي عمرك ما شوفيته، وانا ما بنزلش للمستويات الحقيرة دي).

سما المصري ترد

من جانبها، ردت سما بشكل غير مباشر على تصريحات منصور، دون أن تذكر اسمه أيضا: قائلة: "أنا برضو هاعمل زيك ومش هاقول اسمك ولا هاكلف نفسي زيك واعملك فيديو لأنك اقل من كده وانت عارف انك مش اكتر من انك واحد متهم بالاختلاس وعليك قضايا إهدار مال عام واكتر من كده ومسيرك تقع قريب".

وأضافت المصري، عبر حسابها بإنستجرام: "أما باه حكاية انك هتحبسني فالاولي انك تطلع دكر زي ماانت بتقول علي نفسك دائما وتروح النيابة يحققوا معاك يامتهم بالاختلاس الفلوس وبعدين نبقي نشوف موضوع انك تحبسني ياتوتو....وماتقعدش تحلف بالطلاق كتير لان كده مراتك عايشه معاك في الحرام....وحكايه باه انك هتبعت نسوان ليا فاقسم بالله ساعتها ماهيكفيني فيك انت ولا عيالك ولا احفادك اللي في حضنك دول".

تصريحات سما على إنستجرام