وكيل بوغبا يأمل في التوصل "قريبا إلى حل مرضٍ" لجميع الأطراف

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أعرب مينو رايولا مدير أعمال لاعب وسط منتخب فرنسا وفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم بول بوغبا عن أمله في التوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف بعد رغبة موكله بالرحيل عن النادي الإنكليزي الشمالي.

وقال رايولا في اتصال هاتفي مع اذاعة "توك سبورت" البريطانية الثلاثاء "لم يقم اللاعب بأي أذى. لقد أظهر احتراما وحرفية عالية في جميع المجالات".

وأضاف "يدرك النادي مشاعره منذ فترة طويلة. من المؤسف قيام بعض الاشخاص بانتقاده في غياب المعلومات الصحيحة. وقد خاب أملي لأن النادي لم يتخذ أي موقف تجاه هذا الأمر".

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وتابع "نأمل ان نجد حلا مرضيا لجميع الأطراف".

ويتواجد بوغبا حاليا في معسكر فريقه في جولته الأسترالية والآسيوية والتي بدأها في مدينة بيرث قبل الانتقال الى سنغافورة وشنغهاي.

وسجل بوغبا 16 هدفا الموسم المنصرم لكنه واجه مشاكل كبيرة مع مدرب مانشستر يونايتد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، ثم تألق في الفترة الأولى لتولي النروجي أولي غونار سولسكاير منصبه قبل ان يتراجع مستواه مجددا اواخر الموسم.